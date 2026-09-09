Le tiers-lieu Jean Moulin vous ouvre ses portes !, Tiers-lieu Jean-Moulin, Lardy

Informations pratiques

Le tiers-lieu Jean Moulin vous ouvre ses portes ! Samedi 19 septembre, 13h30 Tiers-lieu Jean-Moulin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le nouveau tiers-lieu voit le jour dans les locaux historiques de l’école Jean Moulin au Pâté. Ce tiers-lieu sera organisé autour de 4 pôles majeurs pour répondre aux besoins du quartier et encourager les synergies : Développement Durable, Culture, Associations, Santé.

Au programme : démonstrations des activités et permanences avec les associations locales notamment spécialisées sur le Sport-Santé ou sur le Développement durable, journée festive et animations enfants, exposition sur l’histoire de l’école Jean Moulin, fresque participative, jeux de kermesse…

Buvette par Jeunesse Solidaire

Tiers-lieu Jean-Moulin 19 rue des écoles 91510 Lardy Lardy 91510 Essonne Île-de-France

Exposition, démonstration, atelier et jeux

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