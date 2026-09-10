Concert et bal traditionnels, Tiers-lieu Jean-Moulin, Lardy
samedi 19 septembre 2026 · Tiers-lieu Jean-Moulin · Lardy
Informations pratiques
Concert et bal traditionnels Samedi 19 septembre, 20h00 Tiers-lieu Jean-Moulin Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
À 20h, retrouvons-nous dans l’ancienne école Jean Moulin pour prolonger les échanges et découvrir les danses folkloriques en compagnie d’une formation locale aux multiples talents : un bal traditionnel animé par le groupe C.Q.F.D. – Ceux qui font danser, de Jean-Luc Larive. Un groupe à géométrie variable, toujours au service de la danse et de la convivialité. Un moment festif et fédérateur, accompagné d’un temps convivial.
Tiers-lieu Jean-Moulin 19 rue des écoles 91510 Lardy Lardy 91510 Essonne Île-de-France
Concert et bal
© DR
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