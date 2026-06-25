Visites de Mirabel aux Baronnies et des exploitations Rue du Général de Gaulle Mirabel-aux-Baronnies mercredi 8 juillet 2026.

Mirabel-aux-Baronnies

Visites de Mirabel aux Baronnies et des exploitations

Rue du Général de Gaulle Maison des Vins Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Venez découvrir le village de Mirabel-aux-Baronnies lors de visites guidées gratuites au départ de la Maison des Vins ainsi qu’une visite d’une d’exploitation. Venez également profiter d’une dégustation gratuite à la fin des visites à la Maison des Vins.

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Rue du Général de Gaulle Maison des Vins Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 58 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the village of Mirabel-aux-Baronnies on free guided tours departing from the Maison des Vins, as well as a visit to one of the wineries. Enjoy a free wine tasting at the end of the tour at the Maison des Vins.

L’événement Visites de Mirabel aux Baronnies et des exploitations Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale