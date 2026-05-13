Visites & découvertes, Musée Joseph Déchelette, Roanne

Visites & découvertes Samedi 23 mai, 16h30 Musée Joseph Déchelette Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-24T00:29:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-24T00:29:00+02:00

Dès 16h et jusqu’à la fermeture : accès libre aux collections permanentes et à l’exposition temporaire Au fil du trait.

Visites flash (jusqu’à 20h) : Des formats courts de 15 min pour en apprendre plus sur le musée et ses œuvres, sans réservation.

Visites commentées de l’exposition : 16h et 17h / 45 minutes pour remonter les millénaires et plonger au cœur de l’exposition Au fil du trait | L’art magdalénien au Saut-du-Perron.

Musée Joseph Déchelette 22 Rue Anatole France, 42300 Roanne, France Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477236877 https://www.museederoanne.fr/musee-des-beaux-arts-et-d-archeologie-joseph-dechelette-site-officiel-2017.html La collection d’antiquités, qui s’échelonne de la période préhistorique à la période gallo-romaine, offre une vision systématique de l’archéologie. Le musée conserve aussi des collections d’antiquités égyptiennes, d’arts extra-européens et d’arts décoratifs, avec notamment d’importantes séries de faïences anciennes et de mobiliers du XVIe au XIXe siècles. Les beaux-arts sont également bien représentés : primitifs, peintres nordiques, peinture des temps modernes – jusqu’aux Fauves, Jean Puy étant d’origine Roannaise. Des acquisitions d’œuvres contemporaines ont été poursuivies au cours du XXe siècle, notamment entre figuration et abstraction, ou bien dans le domaine de la céramique. L’intégration d’un département des textiles, réunissant les collections de deux établissements aujourd’hui fermés, le musée de la maille (Riorges) et l’Écomusée du Roannais, a été l’occasion d’un réaménagement du musée comme de ses abords.

Dès 16h et jusqu’à la fermeture : accès libre aux collections permanentes et à l’exposition temporaire Au fil du trait.

© Amaury Sapin