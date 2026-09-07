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Visites des 3 églises de Guérin, Commune de Guérin, Guérin

samedi 19 septembre 2026 · Commune de Guérin · Guérin

Visites des 3 églises de Guérin, Commune de Guérin, Guérin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Commune de Guérin
Adresse
47250 Guérin
Ville
47250 Guérin
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visites des 3 églises de Guérin 19 et 20 septembre Commune de Guérin Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nos 3 églises, Esquerdes, Fontet et Saint-Côme-Saint-Damien, seront ouvertes au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Commune de Guérin 47250 Guérin Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Nos 3 églises (Esquerdes, Fontet et Saint-Côme Saint-Damien) seront ouvertes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

©OTCLG

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