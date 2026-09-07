AGENDA · Guérin
Visites des 3 églises de Guérin, Commune de Guérin, Guérin
samedi 19 septembre 2026 · Commune de Guérin · Guérin
Informations pratiques
Visites des 3 églises de Guérin 19 et 20 septembre Commune de Guérin Lot-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Nos 3 églises, Esquerdes, Fontet et Saint-Côme-Saint-Damien, seront ouvertes au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Commune de Guérin 47250 Guérin Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Nos 3 églises (Esquerdes, Fontet et Saint-Côme Saint-Damien) seront ouvertes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
©OTCLG
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