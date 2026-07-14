Informations pratiques

Visites des réserves de la bibliothèque des Champs Libres Hall Rennes 19 et 20 septembre Ille-et-Vilaine

gratuit

A l’occasion des journées du matrimoine et du patrimoine, la bibliothèque ouvre exceptionnellement les portes de ses réserves.

découverte des coulisses d’un lieu et des dessous d’un métier avec Sarah Toulouse, conservatrice du fonds patrimonial.

​Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00.000+02:00

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Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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