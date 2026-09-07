Visites des tout-petits -Visite sensible et sensorielle Samedis 7 et 21 novembre 2026 de 9h30-10h30 Familles et tout-petits., Centre international d’art contemporain, château de Carros, Carros

Informations pratiques

Visites des tout-petits -Visite sensible et sensorielle

Samedis 7 et 21 novembre 2026 de 9h30-10h30

Familles et tout-petits. Samedi 21 novembre, 09h30 Centre international d’art contemporain, château de Carros Alpes-Maritimes

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T09:30:00+01:00 – 2026-11-21T10:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T09:30:00+01:00 – 2026-11-21T10:30:00+01:00

Visites des tout-petits -Visite sensible et sensorielle

Samedis 7 et 21 novembre 2026 de 9h30-10h30

Familles avec leurs tout-petits.

Centre international d’art contemporain, château de Carros Carros Carros 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 29 37 97 http://www.ciac.ville-carros.fr https://www.facebook.com/centre.international.art.contemporain.carros/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 29 37 97 »}] Le Centre International d’Art Contemporain est la première institution culturelle du secteur des arts plastiques avant l’accès aux vallées du haut pays niçois. Il prend place au sommet du village de Carros, bâti sur un piton rocheux qui surplombe la plaine du Var. Le village offre une vue du paysage à 360 degrés, des rivages de la mer Méditerranée aux montagnes du Mercantour, dans un château médiéval. Les missions du CIAC sont la production et la diffusion de la création contemporaine dans le champ des arts plastiques en favorisant l’expérimentation. Cela se traduit par deux expositions temporaires annuelles, la publication

de catalogues, la présentation de sa collection permanente, l’accueil d’artistes en résidence,

des actions de médiation culturelle et une invitation pour tous à consulter catalogues et

archives de son centre documentation. Parkings à proximité. Lieu non accessible aux PMR (village perché)

Visites des tout-petits -Visite sensible et sensorielle

© Ville de Carros. Atelier famille et tout-petits