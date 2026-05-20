Visites du jeudi > AMP Reliures Saint-Lô
Visites du jeudi > AMP Reliures Saint-Lô jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Lô
Visites du jeudi > AMP Reliures
14 Rue de Villedieu Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Dans le cadre des visites du jeudi, rendez-vous les 18 juin, 2, 9, 23 juillet et 6 août pour découvrir l’univers d’AMP Reliures à Saint-Lô !
Reliure, dorure, restauration du patrimoine écrit Vincent vous propose des ateliers participatifs pour tester et découvrir les techniques de la reliure artisanale. Sans limite d’âge, mais sur RDV.
Ateliers en 1/2 journée ou journée ( groupe de 4 maxi).
20€/personne.
Réservation au 06 27 70 16 48 ou amp-reliures@hotmail.com. .
14 Rue de Villedieu Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 27 70 16 48
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English : Visites du jeudi > AMP Reliures
L’événement Visites du jeudi > AMP Reliures Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô
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