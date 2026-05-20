Visites du jeudi > Domaine de l’Orogale Montreuil-sur-Lozon
Visites du jeudi > Domaine de l’Orogale Montreuil-sur-Lozon jeudi 30 juillet 2026.
Montreuil-sur-Lozon
Visites du jeudi > Domaine de l’Orogale
17 Rue de la Duquerie Montreuil-sur-Lozon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Dans le cadre des visites du jeudi, rendez-vous tous les jeudis du 18 juin au 10 septembre à 10h pour découvrir l’univers du domaine de l’Orogale à Montreuil-sur-Lozon !
(Fermé le 27 août)
Au cœur du Bocage manchois, Maxime a agrandi le verger et transformé la ferme laitière exploitée depuis plus d’un siècle par sa famille en cidrerie. Il produit cidre, jus de pomme, spiritueux… Venez visiter, découvrir son savoir-faire et déguster !
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés.
Inscriptions au 06 70 38 06 62 ou maxime.haupais@orange.fr .
17 Rue de la Duquerie Montreuil-sur-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 70 38 06 62
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English : Visites du jeudi > Domaine de l’Orogale
L’événement Visites du jeudi > Domaine de l’Orogale Montreuil-sur-Lozon a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô
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