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AGENDA · Concarneau

Visites du port à bord du Marche Avec Concarneau

dimanche 20 septembre 2026 · Concarneau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Quai d'Aiguillon
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif

Concarneau

Visites du port à bord du Marche Avec

Quai d’Aiguillon Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Montez à bord du Marche-Avec, une réplique de cotre sardinier classé.
Bateau d’Intérêt Patrimonial en 2011. Ce voilier, propriété de la Ville depuis 1994, témoigne de l’histoire de Concarneau au début du 20e siècle, alors premier port sardinier de France. Le guide-conférencier vous fera découvrir le port de Concarneau, vu de la mer !

A 9h, 11h, 13h30, 15h30 et 17h30

Réservation en ligne ou à la Maison du Patrimoine   .

Quai d’Aiguillon Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18 

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English :

L’événement Visites du port à bord du Marche Avec Concarneau a été mis à jour le 2026-09-01 par OTC CCA

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