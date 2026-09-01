Informations pratiques

Concarneau

Visites du port à bord du Marche Avec

Quai d’Aiguillon Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Montez à bord du Marche-Avec, une réplique de cotre sardinier classé.

Bateau d’Intérêt Patrimonial en 2011. Ce voilier, propriété de la Ville depuis 1994, témoigne de l’histoire de Concarneau au début du 20e siècle, alors premier port sardinier de France. Le guide-conférencier vous fera découvrir le port de Concarneau, vu de la mer !

A 9h, 11h, 13h30, 15h30 et 17h30

Réservation en ligne ou à la Maison du Patrimoine .

Quai d’Aiguillon Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English :

L’événement Visites du port à bord du Marche Avec Concarneau a été mis à jour le 2026-09-01 par OTC CCA