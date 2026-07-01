Visites Estivales 2026 À La Ronde, tout le monde La Ronde Départ de la Mairie La Forêt-sur-Sèvre
jeudi 16 juillet 2026 · Départ de la Mairie · La Forêt-sur-Sèvre
Informations pratiques
La Forêt-sur-Sèvre
Visites Estivales 2026 À La Ronde, tout le monde La Ronde
Départ de la Mairie 1 place de la mairie La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Une visite estivale qui vous permettra de découvrir La Ronde.
La balade se terminera par un verre de l’amitié.
Sur réservation auprès de l’ office de tourisme. .
Départ de la Mairie 1 place de la mairie La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27 info@tourisme-bocage.com
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L’événement Visites Estivales 2026 À La Ronde, tout le monde La Ronde La Forêt-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Bocage Bressuirais