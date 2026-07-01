Visites Estivales 2026 À La Ronde, tout le monde La Ronde Départ de la Mairie La Forêt-sur-Sèvre

jeudi 16 juillet 2026 · Départ de la Mairie · La Forêt-sur-Sèvre

Informations pratiques

La Forêt-sur-Sèvre

Visites Estivales 2026 À La Ronde, tout le monde La Ronde

Départ de la Mairie 1 place de la mairie La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Une visite estivale qui vous permettra de découvrir La Ronde.

La balade se terminera par un verre de l’amitié.

Sur réservation auprès de l’ office de tourisme. .

Départ de la Mairie 1 place de la mairie La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27 info@tourisme-bocage.com

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English : Visites Estivales 2026 À La Ronde, tout le monde La Ronde

L’événement Visites Estivales 2026 À La Ronde, tout le monde La Ronde La Forêt-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Bocage Bressuirais