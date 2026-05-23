Visites et animations pour petits et grands à la Fondation Maison de Salins, Fondation Maison de Salins, Salins-les-Bains

Informations pratiques

Visites et animations pour petits et grands à la Fondation Maison de Salins 19 et 20 septembre Fondation Maison de Salins Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez et visitez la maison qui a vu naître la première caisse locale du Crédit Agricole. Pour rendre cette visite encore plus ludique, des animations pour petits et grands, avec borne photo et Lego géant de la Maison de Salins vous attendent.

Fondation Maison de Salins 6 rue Jean-Marie de Grimaldi, 39110 Salins-les-Bains Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 86 71 36 90 – 06 87 71 54 62 https://collections.maison-salins.fr Ancienne maison vigneronne située à Salins-les-Bains, dans le département du Jura, la Maison de Salins a vu naître le Crédit Agricole en 1885. Elle accueille tout d’abord entre ses murs le premier syndicat agricole de l’arrondissement de Poligny, qui deviendra plus tard la première caisse locale du Crédit Agricole.

En 2015, le Crédit Agricole de Franche-Comté rachète le bâtiment pour en faire don, deux ans plus tard, à la fondation qui en porte le nom.

La Fondation Maison de Salins est une fondation d’entreprise d’intérêt général, composée de 34 entités du groupe Crédit Agricole. Elle a pour mission la promotion des connaissances liées à l’histoire du mouvement coopératif, tous secteurs d’activité confondus.

Préserver les archives : la Fondation Maison de Salins numérise, étudie et exploite à des fins scientifiques et culturelles les archives historiques de toute entreprise coopérative souhaitant devenir partenaire du projet.

Animer un centre de ressources documentaires : la fondation contribue à la recherche sur le mouvement coopératif, en collaboration avec les universitaires et les organismes dédiés.

Valoriser l’histoire du mouvement coopératif via l’organisation d’animations, d’événements et d’expositions sur des thèmes liés, à l’intérieur de la Maison mais aussi en partenariat avec des événements dédiés aux valeurs mutualistes et à l’idée coopérative.

Animée d’une ambition nationale et interdisciplinaire, la Fondation Maison de Salins s’appuie sur les outils du numérique pour rendre accessible à tous –chercheurs, étudiants, partenaires, acteurs de la coopération et grand public– les ressources dont elle dispose et qu’elle enrichit au fil du temps. présence d’un parking et accès pour personnes à mobilité réduite.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez et visitez la maison qui a vu naître la première caisse locale du Crédit Agricole.

© Fondation Maison de Salins