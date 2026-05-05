Visites flash de la cathédrale, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Lyon

Visites flash de la cathédrale Vendredi 18 septembre, 14h30 Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Visites flash de 20 mn, avec un départ toutes les 10 mn sur un des thèmes en alternance :

– L’horloge astronomique de Saint-Jean

– Histoire & architecture de la cathédrale

Départs à l’entrée de la cathédrale.

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Place Saint Jean, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478814889 https://primatiale.fr https://www.instagram.com/raconte_moi_lyon Située au cœur du Vieux-Lyon, la Cathédrale Saint-Jean, appelée aussi Primatiale Saint-Jean (siège du primat des Gaules), est un édifice mélangeant les styles gothique et roman. Sa construction s’étend sur trois siècles, de 1175 à 1481.

L’une des particularités de l’édifice est de posséder une horloge astronomique. Réalisée à la du fin XIVe siècle, celle-ci indique la date, les positions de la lune, du soleil et des étoiles au-dessus de Lyon. Métro ligne D – Station Vieux-Lyon.

Journées européennes du patrimoine 2026

©F. Segretain