Visites flash > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô
Visites flash > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô dimanche 3 mai 2026.
Saint-Lô
Visites flash > Musée d’art et d’histoire
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
A l’occasion du dimanche de gratuité (premier dimanche du mois), venez flâner au musée et laissez-vous surprendre par nos visites flash où un médiateur vous fera découvrir les chefs-d’œuvre de nos collections ou coups de cœur du moment !
Entrée libre Visite à 15,16 et 17h Informations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr
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English : Visites flash > Musée d’art et d’histoire
L’événement Visites flash > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Lô
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