Visites Flash “Quand les jardins se créent », Forum des Patrimoines, Carpentras

Visites Flash “Quand les jardins se créent » Samedi 6 juin, 14h00 Forum des Patrimoines Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Avec Lisa Nedellec, médiatrice du patrimoine de la CoVe

Tout public

Baladez-vous dans les jardins… sans quitter le Forum des patrimoines. Curieux de passage ou passionnés de paysages, laissez-vous tenter par des visites flash en continu, menées par Lisa. En quelques minutes, explorez l’histoire des jardins, œuvres vivantes à la croisée de l’art et de la nature. Du faste des jardins de châteaux aux potagers médiévaux, en passant par les parcs publics et jardins botaniques du Comtat Venaissin, chaque visite est une invitation à voir, ressentir… et pourquoi pas échanger. Entrez quand vous voulez, restez le temps qui vous plaît, discutez, découvrez, revenez. Une pause verte, libre et inspirante au cœur du centre-ville !

En continu

Forum des Patrimoines 79 Place du 25 Août 1944 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 67 69 21 https://www.lacove.fr/le-forum-des-patrimoines.html Le forum des patrimoines vous invite à découvrir des salles d’exposition, les ateliers éducatifs du patrimoine, un centre de documentation mais aussi à partager des manifestations hors les murs.

Ce lieu a été créé pour valoriser le patrimoine et l’architecture de notre destination « Ventoux-Provence ». Cet outil de médiation intercommunal incite chacun à visiter les monuments, les sites naturels mais aussi le patrimoine immatériel des communes pour lesquels il donne des clefs de lecture.

Le forum des patrimoines est localisé à Carpentras, dans l’ancien couvent des Dominicains, en continuité de l’office de tourisme.

Le rôle du forum des patrimoines : informer, exposer, former et documenter

Le forum des patrimoines met en valeur l’architecture et le patrimoine du territoire afin qu’ils soient accessibles à tous. Il fait découvrir et comprendre les nombreuses richesses culturelles par différentes actions, notamment, des conférences, des expositions et des visites.

Véritable outil de médiation et d’incitation à découvrir les villes, villages et paysages du Pays Ventoux Comtat Venaissin, le forum des patrimoines met à disposition les ressources permettant d’analyser et de comprendre le territoire ainsi que de s’y repérer : plaquettes d’informations, expositions thématiques, programmes culturels diversifiés… Une équipe de guides-conférenciers professionnels et passionnés animent visites, conférences, balades et vous feront revivre l’histoire du territoire Ventoux – Comtat Venaissin.

Le forum des patrimoines sensibilise et implique les habitants dans l’évolution architecturale, urbaine et paysagère de leur territoire. Plus qu’un lieu d’information, il constitue un carrefour d’échanges sur les projets d’urbanisme et les chantiers en cours.

Avec Lisa Nedellec, médiatrice du patrimoine de la CoVe

© Service Culture et Patrimoine de la CoVe