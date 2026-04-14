Visites flash : Sur les traces de Jean-Jacques Rousseau, Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, Chambéry

Visites flash : Sur les traces de Jean-Jacques Rousseau Samedi 23 mai, 20h45, 21h45 Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Partez sur les traces de Jean-Jacques Rousseau lors d’une visite accompagnée qui vous mènera de la maison au jardin !

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890 Chemin des charmettes, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479333944 http://www.chambery.fr/302-les-charmettes.htm Plus de 80 espèces de plantes médicinales, condimentaires ou potagères connues ou oubliées ont été plantées dans le jardin à la française contigu au musée, des variétés anciennes de poiriers, de pommiers et de cerisiers réintroduites dans le verger en contrebas et 100 m² de vigne ancienne savoyarde reconstitués sur le coteau au-dessus de la maison. A partir de l’époque révolutionnaire, la maison devient un lieu de pèlerinage pour les visiteurs du monde entier et de nombreuses célébrités (George Sand et Alphonse de Lamartine racontent avec émotion leur visite). Elle est devenue propriété de la Ville de Chambéry en 1905. Parking.

Partez sur les traces de Jean-Jacques Rousseau lors d’une visite accompagnée qui vous mènera de la maison au jardin !

© Didier Gourbin / Ville de Chambéry