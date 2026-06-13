Visites Gourmandes Ferme de la Ville Basse Ferme de la Ville Basse Mervans jeudi 9 juillet 2026.

Mervans

Visites Gourmandes Ferme de la Ville Basse

Ferme de la Ville Basse 6 La Ville Basse Mervans Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme Ferme de la Ville Basse. Au programme ? Une balade sur un parcours ludique parmi les différents pôles de culture aromatique, maraîchage, petits fruits et la floriculture. Vous enchainerez avec une dégustation des produits de saison comme des fleurs comestibles, du piment de Bresse et des petits fruits.

Nombre de places limitées Réservation obligatoire .

Ferme de la Ville Basse 6 La Ville Basse Mervans 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visites Gourmandes Ferme de la Ville Basse

L’événement Visites Gourmandes Ferme de la Ville Basse Mervans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II