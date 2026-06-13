Visites Gourmandes Ferme de la Ville Basse Ferme de la Ville Basse Mervans
Visites Gourmandes Ferme de la Ville Basse Ferme de la Ville Basse Mervans jeudi 9 juillet 2026.
Mervans
Visites Gourmandes Ferme de la Ville Basse
Ferme de la Ville Basse 6 La Ville Basse Mervans Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06
Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme Ferme de la Ville Basse. Au programme ? Une balade sur un parcours ludique parmi les différents pôles de culture aromatique, maraîchage, petits fruits et la floriculture. Vous enchainerez avec une dégustation des produits de saison comme des fleurs comestibles, du piment de Bresse et des petits fruits.
Nombre de places limitées Réservation obligatoire .
Ferme de la Ville Basse 6 La Ville Basse Mervans 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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L’événement Visites Gourmandes Ferme de la Ville Basse Mervans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II