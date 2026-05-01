Visites guidée et dégustation Manoir d’Apreval Pennedepie

Pennedepie

Visites guidée et dégustation

Manoir d’Apreval 15 Chemin des Mesliers Pennedepie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08 13:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Visite guidée du domaine et dégustation des produits sur la terrasse face aux vergers en fleur. Une sortie idéale en famille ou entre amis pour profiter de la nature et respirer le printemps.

Visite guidée du domaine et dégustation des produits sur la terrasse face aux vergers en fleur. Une sortie idéale en famille ou entre amis pour profiter de la nature et respirer le printemps.

Le Manoir d’Apreval est un domaine familial situé sur la côte, au Nord du Pays d’Auge en bord de mer entre Honfleur et Trouville. Dans le respect des traditions et des appellations, l’équipe du Manoir d’Apreval exploite ses vergers hautes tiges de pommes et poires en agriculture Biologique. Elle élabore des pur-jus, sans sucre ajouté, des cidres millésimés aux effervescences naturelles, du pommeau de Normandie et des calvados AOC pays d’Auge, qui leur permettent de garder la meilleure expression du terroir Pays d’Auge.

Sur réservation .

Manoir d’Apreval 15 Chemin des Mesliers Pennedepie 14600 Calvados Normandie +33 2 19 00 58 79

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English : Visites guidée et dégustation

Guided tour of the estate and product tasting on the terrace overlooking the blossoming orchards. An ideal outing for families and friends to enjoy nature and breathe in the spring.

L’événement Visites guidée et dégustation Pennedepie a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Honfleur-Beuzeville