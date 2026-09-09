Visites guidées, ateliers et conférence sur le site Rizla+, Musée Rizla+, Mazères-sur-Salat

Informations pratiques

Visites guidées, ateliers et conférence sur le site Rizla+ 19 et 20 septembre Musée Rizla+ Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée du papier Rizla+ fête ses 30 ans !

Les bénévoles du musée vous entraînent sur les traces de l’épopée ouvrière de Mazères-sur-Salat. Suivez-les à la découverte de ce site industriel étonnant et plongez dans l’histoire papetière locale.

Au programme :

Samedi 19/09

De 14h à 17h– visites du musée et du patrimoine LA+ par les bénévoles.

14h30– atelier du papier, Diego initie les entants avec remise du diplôme des petits papetiers.

15h– Olivier MINH, professionnel de la photographie, fera une démonstration de photographie sur plaque de verre ou d’aluminium selon le procédé de collodion humide, technique de 1851.

17h– Conférence à l’Usineuse : Musée d’entreprise, Mémoire de territoire-Le musée RIZLA+ à Mazères 1994…2026.

Malika BORDES-BOUDELLAL, Ethno-muséographe, avait été en charge de la conception du musée en 1994. Ayant réalisé plusieurs études, expositions et musées sur le même sujet, elle partagera son regard sur le musée actuel et quelques perspectives d’avenir sur celui-ci.

18h30– Apéro musical offert par l’association du musée

A partir de 19h30-place aux Samedis Musicaux de Septembre de l’USINEUSE avec le concert du groupe toulousain MAUNA LA NUIT (Indie folk)-restauration végétarienne et buvette sur place.

Dimanche 20/09

10h-12h et 14h-17h Ouverture du Musée et visites du patrimoine papetier.

Une découverte à ne pas manquer pour petits et grands !

Musée Rizla+ Rue du Stade, 31260 Mazères-sur-Salat Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie 0743286711 https://www.facebook.com/Association-du-Mus%C3%A9e-du-Papier-Riz-Lacroix-2204423663136861/ En 1994, la société Riz Lacroix fêtait ses 100 ans. A cette occasion, elle décida de créer un musée consacré à l’histoire du papier et à l’histoire industrielle en vallée du Salat. Installé dans l’ancien laboratoire de la société, il relate les procédés de fabrication du papier mais aussi toute la vie de l’entreprise et de son fondateur Léonide Lacroix.

On peut découvrir un reportage audiovisuel et diverses pièces, dont quelques machines ayant servi à fabriquer le légendaire papier à rouler. On peut aussi observer de belles photos anciennes et connaître les étapes de fabrication du papier. Une belle collection d’affiches met en évidence les différentes campagnes de communication de l’entreprise. A64 sortie 21. Parkings accessibles. Bus ligne 952 arrêt Mazères.

Le musée du papier Rizla+ fête ses 30 ans !

© Mairie de Mazères-sur-Salat