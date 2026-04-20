Visites guidées au château de Bonneval Château de Bonneval Coussac-Bonneval

Coussac-Bonneval

Visites guidées au château de Bonneval

Château de Bonneval 11 Place aux Foires Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:30:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Plongez au cœur de l’histoire et du patrimoine en visitant le majestueux Château de Bonneval, situé dans le charmant village de Coussac-Bonneval en Haute-Vienne, à deux pas de Limoges. Ce trésor architectural, habité depuis près de 1000 ans par la famille du Marquis de Bonneval, vous transporte à travers les époques, du Moyen Âge à la Renaissance, jusqu’au XIXe siècle.

Les visites guidées vous dévoilent les secrets des somptueuses pièces du château mobilier Louis XIII, tapisseries d’Aubusson et galerie Renaissance. Découvrez l’histoire fascinante de personnages illustres comme Henri IV ou le célèbre Pacha de Bonneval.

Que vous soyez amateur d’histoire ou curieux de découvrir un patrimoine vivant, le Château de Bonneval est une expérience incontournable en Limousin. Réservez dès maintenant votre visite pour explorer ce joyau historique. .

Château de Bonneval 11 Place aux Foires Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 11 51 77

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L’événement Visites guidées au château de Bonneval Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays de Saint-Yrieix