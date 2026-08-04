Informations pratiques

Soultzeren

Visites guidées au Jardin d’altitude du Haut Chitelet

Col de la Schlucht Soultzeren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-04 11:00:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-27

Partez à la découverte du jardin et de ses 2 500 plantes alpines du monde entier, guidés par une médiatrice scientifique qui vous expliquera son histoire, ses particularités et ses missions.

Accompagnés de notre médiatrice scientifique, venez découvrir le jardin, son histoire, ses spécificités et ses missions, et laissez-vous guider à travers les rocailles présentant 2 500 espèces de plantes alpines du monde entier.

Pour les groupes constitués de plus de 9 personnes et publics spécifiques, toutes demandes et aménagement de visite guidée est à adresser à la médiatrice par e-mail jardinduhautchitelet@grandnancy.eu

Toutes les dates

o Jeudi 23 juillet de 11h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h00

o Mardi 28 juillet et jeudi 30 juillet de 11h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h00

o Mardi 04 août et jeudi 06 août de 11h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h00

o Mardi 11 août et jeudi 13 août de 11h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h00

o Mardi 18 août et jeudi 20 août de 11h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h00

o Jeudi 27 août de 11h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h00 .

Col de la Schlucht Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est jardinduhautchitelet@grandnancy.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the garden and its 2,500 alpine plants from all over the world, guided by a scientific mediator who will explain its history, special features and missions.

L’événement Visites guidées au Jardin d’altitude du Haut Chitelet Soultzeren a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la vallée de Munster