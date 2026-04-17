Soultzeren

Tir à l’Arc Parcours Robin du Tanet

Soultzeren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Devenez le Robin des Bois de nos forêts ! Apprenez à manier l’arc comme personne et ce dans le superbe cadre du Tanet !

Entre sapins et rochers, à vous de jouer !

Découvrez la pratique du Tir à l’Arc en parcours de pleine nature, au cœur des paysages magnifiques des Hautes Vosges. Vous bénéficiez du savoir et des conseils d’un professionnel diplômé en Tir à l’Arc. Une initiation sur stand permettra aux participants d’acquérir les bases du Tir à l’Arc pour ensuite se mesurer sur un parcours de 8 cibles en terrain de montagne varié.

Adresse, concentration et plaisir se mêlent pour une expérience originale au grand air.

Le Tir à l’Arc en parcours c’est le plaisir de maitriser votre arc en toute situation !

Informations pratiques

Activité réalisée en forêt, à l’ombre des arbres, idéale en période de fortes chaleurs.

Horaires 2 sessions au choix 10h00 à 12h30 ou 14h00 à 16h30

Durée environ 2h30

Distance 1 km

Age minimum 8 ans

Porte-bébé Non accepté

Toutourisme Chien non accepté

Tarifs

– Adulte 27 €

– Enfant (8-17 ans) 22 €

Réduction Munstercard

Si vous séjournez dans la Vallée de Munster, votre hébergeur vous a peut-être remis la Munstercard. Ce précieux sésame vous permet de bénéficier de 10 % de réduction sur cette activité.

Conseils et recommandations

Les participants doivent prévoir des chaussures tout terrain. L’idéal est de porter des chaussures de marche ou des chaussures de sport à semelles crantées. Le parcours se déroulant à plus de 1 000 m d’altitude, il est recommandé de prévoir des vêtements adaptés à la saison ainsi qu’une veste chaude, imperméable et coupe-vent selon les conditions météorologiques annoncées.

À noter

Le déplacement jusqu’au lieu de l’activité se fait avec votre véhicule personnel.

Cette sortie est effective à partir de 2 participants. Si ce nombre n’est pas atteint, vous serez informé de l’annulation et intégralement remboursé, ou une nouvelle date pourra vous être proposée. .

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

Become the Robin Hood of our forests! Learn to handle the bow like no one else in the superb setting of Tanet!

L’événement Tir à l’Arc Parcours Robin du Tanet Soultzeren a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster