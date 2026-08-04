Informations pratiques

Soultzeren

Estivales du Chitelet

Col de la Schlucht Soultzeren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 15:30:00

fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Une occasion unique de comprendre l’adaptation des arbres et leur rôle crucial dans notre environnement.

Le Jardin d’altitude du Haut Chitelet poursuit son programme d’animations estivales avec une visite sur nos forêts d’altitude en collaboration avec le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine !

Dans le cadre des Estivales du Chitelet le Jardin accueillera le mercredi 5 août 2026, Axelle Tempé, de la réserve naturelle du Tanet-Gazon du Faing.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine vous invite à plonger dans l’univers fascinant

des arbres qui usent de nombreuses stratégies pour s’adapter aux conditions extrêmes de la montagne. Grâce aux études scientifiques menées par le Conservatoire, vous apprendrez comment ces forêts sont surveillées et ce qu’elles nous révèlent sur le climat d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Une occasion unique de comprendre l’adaptation des arbres et leur rôle crucial dans notre environnement. .

Col de la Schlucht Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est jardinduhautchitelet@grandnancy.eu

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English :

A unique opportunity to understand how trees adapt and the crucial role they play in our environment.%A0

L’événement Estivales du Chitelet Soultzeren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de la vallée de Munster