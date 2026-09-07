Visites guidées au Viaduc des Rochers Noirs, Viaduc des Rochers Noirs, Lapleau

Informations pratiques

Visites guidées au Viaduc des Rochers Noirs Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Viaduc des Rochers Noirs Corrèze

Gratuit. Sur réservation. Lieu de RDV : parking du Viaduc (côté Lapleau).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Découvrez l’histoire du viaduc des Rochers Noirs et les différentes étapes de sa restauration en compagnie des guides du Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres corréziennes et de Ventadour.

Plongez également dans l’histoire du Transcorrézien, tramway à vapeur emblématique de la Haute-Corrèze, qui circula de 1913 à 1959.

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Découvrez l’histoire du Viaduc des Rochers Noirs et les étapes de sa restauration avec les guides du Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres Corréziennes et Ventadour.

©Conseil Départemental de la Corrèze