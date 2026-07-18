Informations pratiques

Carry-le-Rouet

Visites guidées Chapelle du Rouet avec apéritif coucher de soleil août 2026

Jeudi 6 août 2026 à partir de 18h.

Annulé en cas de mauvais temps. Parking du Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Visite guidée de la Chapelle du Rouet et apéritif coucher de soleil

Départ à 18h00 devant les caisses automatiques du parking du Rouet Durée environ 1h30 Facile .

Parking du Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

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English :

Guided tour of Chapelle du Rouet and sunset aperitif

L’événement Visites guidées Chapelle du Rouet avec apéritif coucher de soleil août 2026 Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet