Visites guidées Chapelle du Rouet avec apéritif coucher de soleil août 2026 Carry-le-Rouet
jeudi 6 août 2026 · Carry-le-Rouet
Informations pratiques
Carry-le-Rouet
Visites guidées Chapelle du Rouet avec apéritif coucher de soleil août 2026
Jeudi 6 août 2026 à partir de 18h.
Annulé en cas de mauvais temps. Parking du Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Visite guidée de la Chapelle du Rouet et apéritif coucher de soleil
Départ à 18h00 devant les caisses automatiques du parking du Rouet Durée environ 1h30 Facile .
Parking du Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr
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English :
Guided tour of Chapelle du Rouet and sunset aperitif
L’événement Visites guidées Chapelle du Rouet avec apéritif coucher de soleil août 2026 Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet
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