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Visites guidées de la Chapelle de Beaulieu, Chapelle de Beaulieu, Morancé

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Beaulieu · Morancé

Visites guidées de la Chapelle de Beaulieu, Chapelle de Beaulieu, Morancé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Beaulieu
Adresse
Chemin de tredo 69480 Morancé
Ville
69480 Morancé
Département
Rhône

Visites guidées de la Chapelle de Beaulieu 19 et 20 septembre Chapelle de Beaulieu Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visites gratuites de la Chapelle de Beaulieu qui vient d’être rénovée.
La Médiathèque proposera aux enfants à partir de 6 ans un atelier « Dessine ta chapelle », un atelier lectures et land art le samedi 19 septembre de 10h à 11h30 (activités gratuites).
Concert du Trio Glinka samedi 19 septembre à 18h00 (gratuit).

Chapelle de Beaulieu Chemin de tredo 69480 Morancé Morancé 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 43 67 30 https://morance.fr/
Visite guidée de la Chapelle de Beaulieu qui vient d’être rénovée.

©Mairie de Morancé

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