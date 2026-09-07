Visites guidées de la Chapelle de Beaulieu, Chapelle de Beaulieu, Morancé
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Beaulieu · Morancé
Informations pratiques
Visites guidées de la Chapelle de Beaulieu 19 et 20 septembre Chapelle de Beaulieu Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Visites gratuites de la Chapelle de Beaulieu qui vient d’être rénovée.
La Médiathèque proposera aux enfants à partir de 6 ans un atelier « Dessine ta chapelle », un atelier lectures et land art le samedi 19 septembre de 10h à 11h30 (activités gratuites).
Concert du Trio Glinka samedi 19 septembre à 18h00 (gratuit).
Chapelle de Beaulieu Chemin de tredo 69480 Morancé Morancé 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 43 67 30 https://morance.fr/
Visite guidée de la Chapelle de Beaulieu qui vient d’être rénovée.
©Mairie de Morancé
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