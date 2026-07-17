Visites guidées de la chapelle de Freyssenet, Chapelle du hameau de Freyssenet, Labastide-sur-Bésorgues

Informations pratiques

Visites guidées de la chapelle de Freyssenet 19 et 20 septembre Chapelle du hameau de Freyssenet Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée tout au long de la journée.

Chapelle du hameau de Freyssenet 07600 Labastide sur Besorgues Labastide-sur-Bésorgues 07600 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0681033551 Cette ancienne grande maison particulière, avec un rez de chaussée voûté d’une élévation peu commune pour ce genre de construction, appartenait déjà au début du XVIIIème siècle à une famille Grange dont une fille (née en 1797) hérita. Anne Grange lorsqu’elle entra en religion dans la congrégation de la Présentation de Marie laissa son bien à son frère, curé de Labastide, qui y établit une chapelle et installa des religieuses tenant une école libre dans la partie supérieure de la maison.

Elle fut pendant tout le XIXème siècle et la première moitié du XXème siècle le lieu de prière des habitants du hameau. Tombée en désuétude, elle fut restaurée à partir de 1998, et une association fut créée en 2003. Parking gratuit sur la place du village.

Visite guidée tout au long de la journée.

Éliane ISSARTEL