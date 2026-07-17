Visites guidées du moulin de Blaye, Moulin de Blaye, Labastide-sur-Bésorgues

Informations pratiques

Visites guidées du moulin de Blaye 19 et 20 septembre Moulin de Blaye Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visitez en dessous du hameau de Freyssenet (commune de Labastide sur Besorgues) le moulin de Blaye, situé rive gauche de la Besorgues . Il sera ouvert avec visites guidées durant tout le week-end par Jean-Michel RICARD, son propriétaire et apiculteur, de 10 h à16 h.

Moulin de Blaye chemin des moulins 07600 Labastide sur Besorgues Labastide-sur-Bésorgues 07600 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33652946213

Visitez en dessous du hameau de Freyssenet (commune de Labastide sur Besorgues) le moulin de Blaye, situé rive gauche de la Besorgues . Il sera ouvert avec visites guidées durant tout le week-end par…

Christophe DESCOURS