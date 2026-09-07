Visites guidées de la chapelle de Loc-Ildut, Chapelle Saint-Ildut, Sizun

Informations pratiques

Visites guidées de la chapelle de Loc-Ildut 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Ildut Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées samedi et dimanche.

La chapelle de Loc-Ildut date du XVIIe siècle. Elle est située dans un cadre de verdure. Le relais de diligence faisant face à cette chapelle est le témoin du temps où Loc-Ildut était une étape sur la route de « Landerneau à Angers ». La proximité de la route est des clés de l’existence de la chapelle. A partir du milieu du XVIIe sièce, des guérisons miraculeuses assurent sa réputation bien au-delà de la région de Sizun. Une telle notoriété, ainsi que la prospérité apportée par le commerces des toiles de lin au XVIIe siècle expliquent la qualité de la construction. Puis vient l’appauvrissement de la région et la notoriété de la chapelle devient plus locale. A partir de 1914, la chapelle connaît une phase d’abandon. Privée d’entretien régulier, de messes et de pardon, elle se dégrade rapidement et manque d’être vendue à un américain en 1930. Elle est sommairement restaurée en 1930.

La renaissance du pardon est due à l’abbé Broch, curé de la paroisse en 1965, il en sera la cheville ouvrière de 1965 à 1976. Une association a été créée pour assurer l’entretien. Le pardon a lieu tous les ans, le 1er dimanche du mois d’août.

Chapelle Saint-Ildut Loc Ildut, 29450 Sizun, France Sizun 29450 Finistère Bretagne +33298688013 https://amisdelocildut.wordpress.com/la-chapelle Cette chapelle de pèlerinage, fréquentée au XVIIe siècle, associe un chœur et un transept à pans coupés, construits avec soin en pierre de taille de granite vers 1653 et une nef dont la mise en œuvre plus grossière, en moellons de schiste et de granite, remonte probablement au siècle précédent. Deux portes ornées d’un beau décor de style classique (1677) s’ouvrent dans la nef et le bras sud du transept. Son embellissement paraît s’être interrompu au début du XVIIIe siècle, époque d’un probable recul de la notoriété du site. Plusieurs fenêtres de l’édifice sont aujourd’hui murées.

Visites commentées – JEP 2026

Mairie de SIZUN©