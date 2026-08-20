Visites guidées de la cité Berliet, Cité Berliet, Saint-Priest

Informations pratiques

Visites guidées de la cité Berliet Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Cité Berliet Métropole de Lyon

limité a 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ces visites d’1h30 à 2h00 environs vont permettre de découvrir la partie historique de la Cité Berliet.

Au cours du circuit choisi d’environ 1000m,c’est l’historique des Usines Berliet,de ses heures de gloire ou de ses heures sombres,ainsi que les volontés de Marius Berliet qui vont transpirer et qui finalement vont modeler cette Cité Ouvrière à partir de 1917.

Vous l’avez compris,de nombreuses références aux Usines Berliet vont ponctuer ces visites et expliquer la structure de la Cité ainsi que les différentes constructions,en relation avec la politique et les évènements du XXème siècle.

Cité Berliet Place Steven Spielberg, 69800 Saint-Priest, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Priest 69800 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 77 56 84 72 Bus TCL: Ligne 62 arret Cité Berliet centre

Metro D ,station Gare de Vénissieux et 18 mn de marche

Ces visites d’1h30 à 2h00 environs vont permettre de découvrir la partie historique de la Cité Berliet.

©La San Priode