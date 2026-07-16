Visites guidées de la Mine au bois d’argent, Site du Bocard, Vialas
samedi 19 septembre 2026 · Site du Bocard · Vialas
Informations pratiques
Visites guidées de la Mine au bois d’argent 19 et 20 septembre Site du Bocard Lozère
Départ des visites à 14h, 15h, 16h et 17h. Gratuit. Sans réservation. Annulé en cas de mauvais temps.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites guidées de l’ancienne usine de Vialas
Par les bénévoles de l’association Le Filon des Anciens
Découvrez l’architecture remarquable de cette usine en pierres, inscrite aux Monuments Historiques, qui produisait des lingots d’argent en plein cœur de la Révolution industrielle
Une plongée fascinante dans l’histoire :
– développement des sciences et techniques
– naissance du capitalisme moderne
– pollution industrielle et bouleversements sociaux
– défis et prouesses architecturales
Horaires : de 14h à 18h (dernier départ à 17h)
Prévoir de bonnes chaussures – le terrain est irrégulier !
Une visite vivante et instructive, portée par des bénévoles passionnés. Le site est une vraie mine d’histoires !
Site du Bocard La planche, 48220 Vialas Vialas 48220 Lozère Occitanie http://www.lefilondesanciens.com Ancienne mine et usine d’argent de Vialas. Au XIXe siècle, Vialas produisait 1/4 de l’argent français.
Ce très beau site est inscrit au titre des Monuments historiques. 2 parkings à La Planche.
Visites guidées de l’ancienne usine de Vialas
© Le filon des Anciens
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