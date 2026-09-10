Visites guidées de la mine de l’Argentière, Office de tourisme intercommunal, La Londe-les-Maures

Informations pratiques

Visites guidées de la mine de l’Argentière 19 et 20 septembre Office de tourisme intercommunal Var

Sur réservation à partir du 4/09 (places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Découvrez une face cachée du littoral varois : le plus important gisement de zinc d’Europe de la fin du XIXème siècle.

La visite d’une ancienne galerie d’exploitation vous plongera à la fois dans l’univers des mineurs modernes et des premiers exploitants à l’origine du toponyme l’Argentière.

Durée : 1h15

Distance : 500 m sur le sable + 75 m de galerie

Dénivelé : Quelques marches d’escalier

Chaussures fermées obligatoires et ne craignant pas les salissures recommandées. Lampes frontales, charlottes et casques fournis. Prévoir de l’eau, chapeau et crème solaire.

Galerie étroite, basse et sombre, à déconseiller aux personnes craignant les espaces confinés et sombres.

Visite possible avec des enfants à partir de 3 ans en capacité de suivre pendant 1h15, de marcher et de porter un casque. Pas de poussette ni de porte-bébé dans la galerie.

Office de tourisme intercommunal 60 boulevard du Front de Mer, 83250 La Londe les Maures La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 01 53 10 »}, {« type »: « email », « value »: « bienvenue@mpmtourisme.com »}]

Découverte du plus important gisement de zinc d’Europe de la fin du XIXème siècle qui a fait naître la commune de La Londe les Maures. Mine Mineurs

Office de tourisme de La Londe les Maures