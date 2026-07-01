Visites guidées de la préfecture de la Loire-Atlantique, Nantes, Nantes

Informations pratiques

Visites guidées de la préfecture de la Loire-Atlantique Dimanche 20 septembre, 10h00 Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cett visite sera l’occasion de découvrir l’hôtel préfectoral avec un guide. Vous pourrez découvrir l’histoire de ce bâtiment historique, installé dans l’ancienne chambre des comptes de Bretagne. Vous visiterez ainsi le hall d’accueil et son grand escalier, les salles de réunions etc..

Nantes Place Roger Salengro Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 20 20 https://www.loire-atlantique.gouv.fr/ La préfecture ouvre ses portes pour des visites guidées gratuites de l’hôtel préfectoral Accès : Place Roger Salengro, Nantes Tram : 50 Otages

Busway : Foch Cathédrale

Cett visite sera l’occasion de découvrir l’hôtel préfectoral avec un guide. Vous pourrez découvrir l’histoire de ce bâtiment historique, installé dans l’ancienne chambre des comptes de Bretagne. Vous…

©Préfecture de la Loire-Atlantique