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Visites guidées de la préfecture de la Loire-Atlantique, Nantes, Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Nantes

Visites guidées de la préfecture de la Loire-Atlantique, Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Nantes
Adresse
Place Roger Salengro
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Visites guidées de la préfecture de la Loire-Atlantique Dimanche 20 septembre, 10h00 Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cett visite sera l’occasion de découvrir l’hôtel préfectoral avec un guide. Vous pourrez découvrir l’histoire de ce bâtiment historique, installé dans l’ancienne chambre des comptes de Bretagne. Vous visiterez ainsi le hall d’accueil et son grand escalier, les salles de réunions etc..

Nantes Place Roger Salengro Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 20 20 https://www.loire-atlantique.gouv.fr/ La préfecture ouvre ses portes pour des visites guidées gratuites de l’hôtel préfectoral Accès : Place Roger Salengro, Nantes Tram : 50 Otages
Busway : Foch Cathédrale
Cett visite sera l’occasion de découvrir l’hôtel préfectoral avec un guide. Vous pourrez découvrir l’histoire de ce bâtiment historique, installé dans l’ancienne chambre des comptes de Bretagne. Vous…

©Préfecture de la Loire-Atlantique

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