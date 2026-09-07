Visites guidées de l’ensemble scolaire Sainte-Clotilde, Ensemble scolaire Sainte-Clotilde, Rivery

Informations pratiques

Visites guidées de l’ensemble scolaire Sainte-Clotilde Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Ensemble scolaire Sainte-Clotilde Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ancien couvent des Ursulines, l’école Sainte-Clotilde se laisse découvrir au détour de sa majestueuse chapelle du XIXe siècle et de son orgue classé. De salles en salles, le guide vous emmènera dans les anciens locaux autrefois réservés aux Sœurs !

Ensemble scolaire Sainte-Clotilde 18, rue Émile Zola, 80000 Amiens Rivery 80136 Somme Hauts-de-France

Ancien couvent des Ursulines, l’école Sainte-Clotilde se laisse découvrir au détour de sa majestueuse chapelle du XIXe siècle et de son orgue classé. De salles en salles, le guide vous emmènera dans…

© S. Crampon