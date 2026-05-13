Visites guidées de l’exposition temporaire « Anatomie d’une restauration, l’éclat retrouvé de la Renaissance rhénane », Biblothèque Humaniste, Sélestat

Visites guidées de l’exposition temporaire « Anatomie d’une restauration, l’éclat retrouvé de la Renaissance rhénane » Samedi 23 mai, 19h00, 20h30 Biblothèque Humaniste Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Découvrez la toute nouvelle exposition temporaire de la Bibliothèque Humaniste « Anatomie d’une restauration » en compagnie de ses commissaires :

À 19h00 : avec Laure Mendousse, conservatrice des monuments historiques à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Grand Est puis DRAC Bretagne depuis 2025,

À 20h30 : avec Chloé Carré, directrice de la Bibliothèque Humaniste.

Biblothèque Humaniste 1 place docteur Maurice Kubler 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ https://www.facebook.com/bibliothequehumaniste;https://www.instagram.com/bibliothequehumaniste/;https://twitter.com/BiblioHumanist Percez les secrets d’ouvrages exceptionnels… La Bibliothèque Humaniste vous invite à un voyage entre manuscrits médiévaux et imprimés du 15e et 16e siècle, dans un bâtiment imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti.

Suivez les traces du célèbre humaniste Beatus Rhenanus grâce au témoignage précieux laissé par sa bibliothèque inscrite au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO.

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©Ville de Sélestat