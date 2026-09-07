Visites guidées : « Découverte du projet de sauvegarde », Chapelle Saint-Orens, Thil

Informations pratiques

Visites guidées : « Découverte du projet de sauvegarde » Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Orens Ain

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les membre de l’association « Les Amis de la chapelle Saint Orens » présentent l’histoire de la chapelle située au lieu-dit Marnac à Thil. Ils rappellent le résultat des dernières recherches historiques et expliquent le projet de mise en sécurité de l’édifice.

Au programme :

Rappel des dernières recherches historiques.

Présentation des travaux de restauration en cours et à venir,

Présentation de la cloche dédiée à l’édifice, descendue pour restauration. par les adhérents de l’association « Les Amis de la Chapelle Saint Orens ».

Chapelle Saint-Orens Lieu-dit Marnac, 31530 Thil Thil 31530 Oustalat Ain Auvergne-Rhône-Alpes 05 61 82 93 85 https://tourisme.hautstolosans.fr/ https://www.facebook.com/TourismeHautsTolosans;https://www.instagram.com/tourismehautstolosans/ La chapelle Saint-Orens de Thil a été construite vers 1650 par la famille Dufaur de Marnac sur l’emplacement d’un édifice antérieur détruit lors des Guerres de Religion. Vers 1840, la chapelle est restaurée et équipée d’un clocher-mur de brique. L’association de sauvegarde a pour objet la sauvegarde, l’entretien et la mise en valeur de la chapelle. Stationnement autorisé sur le chemin d’accès à la chapelle.

Les membre de l’association « Les Amis de la chapelle Saint Orens » présentent l’histoire de la chapelle située au lieu-dit Marnac à Thil. Ils rappellent le résultat des dernières recherches et le de…

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