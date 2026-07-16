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Visites guidées des champs de bataille de la Somme, 1 Place Émile Leturcq 80300 ALBERT, Albert

vendredi 18 septembre 2026 · 1 Place Émile Leturcq 80300 ALBERT · Albert

Visites guidées des champs de bataille de la Somme, 1 Place Émile Leturcq 80300 ALBERT, Albert

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
1 Place Émile Leturcq 80300 ALBERT
Adresse
Place Émile Leturcq
Ville
80300 Albert
Département
Somme

Visites guidées des champs de bataille de la Somme 18 – 20 septembre 1 Place Émile Leturcq 80300 ALBERT Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

visites guidées des champs de bataille de la Somme 1916 et 1918

1 Place Émile Leturcq 80300 ALBERT Place Émile Leturcq Albert 80300 Somme Hauts-de-France 0672346517 http://www.lacagnadedouard.fr
visites guidées des champs de bataille de la Somme 1916 et 1918

©Gilles DIZAMBOURG

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