Visites guidées des lieux ou s’est déroulée la Bataille de la Somme, 1 Place Émile Leturcq 80300 ALBERT, Albert

Informations pratiques

Visites guidées des lieux ou s’est déroulée la Bataille de la Somme 18 – 20 septembre 1 Place Émile Leturcq 80300 ALBERT Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées bénévoles des sites de la Bataille de la Somme.

1 Place Émile Leturcq 80300 ALBERT Place Émile Leturcq Albert 80300 Somme Hauts-de-France 0672346517 http://www.lacagnadedouard.fr

Visites guidées bénévoles des sites de la Bataille de la Somme.

©Gilles Dizambourg