AGENDA · Albert
Visites guidées des lieux ou s’est déroulée la Bataille de la Somme, 1 Place Émile Leturcq 80300 ALBERT, Albert
vendredi 18 septembre 2026 · 1 Place Émile Leturcq 80300 ALBERT · Albert
Informations pratiques
Visites guidées des lieux ou s’est déroulée la Bataille de la Somme 18 – 20 septembre 1 Place Émile Leturcq 80300 ALBERT Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites guidées bénévoles des sites de la Bataille de la Somme.
1 Place Émile Leturcq 80300 ALBERT Place Émile Leturcq Albert 80300 Somme Hauts-de-France 0672346517 http://www.lacagnadedouard.fr
Visites guidées bénévoles des sites de la Bataille de la Somme.
©Gilles Dizambourg