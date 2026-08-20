Visites guidées des Forges de Baignes, Site des forges de Baignes, Baignes

Informations pratiques

Visites guidées des Forges de Baignes 19 et 20 septembre Site des forges de Baignes Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées du site des Forges de Baignes

Site des forges de Baignes Rue des Forges 70000 Baignes Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 78 82 44 La forge est mentionnée pour la première fois au début du XVIe siècle, mais la guerre de Trente Ans vient mettre un coup d’arrêt à ce développement.

C’est au XVIIIe siècle que la forge devient importante. La maison du maître de forges date du tout début du siècle. La plupart des bâtiments remonte au grand programme de reconstruction datant de la fin de ce siècle. Le maître de forges, Claude-François Rochet, fait alors travailler l’architecte bisontin Jean-Antoine Guyet, fils de Jean-Pierre Guyet, entrepreneur qui travaillait pour les architectes bisontins Antoine Colombot et Alexandre Bertrand (lui-même architecte d’opération de Claude-Nicolas Ledoux pour la construction du théâtre de Besançon). Il organise une place en hémicycle autour du haut fourneau, encadrée par deux bâtiments en forme de quarts de cercles. Entre ces deux bâtiments, part la « rue neuve », bordée des logements ouvriers.

La forge connaît cependant rapidement des difficultés et cesse de fonctionner vers 1820. Le haut fourneau est modernisé par l’installation d’une machine à vapeur mais ferme tout de même en 1869, avant d’être détruit. La forge se reconvertit en fonderie de seconde fusion jusqu’en 1961, date d’arrêt définitif des activités de métallurgie. parking.

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