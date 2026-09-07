Visites guidées des grottes, Grottes de Soyons, Soyons

Informations pratiques

Visites guidées des grottes 19 et 20 septembre Grottes de Soyons Ardèche

Gratuit mais réservation obligatoire au plus tard un jour avant la visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Entreprenez un fabuleux voyage au cœur de la Préhistoire et du monde souterrain en découvrant deux grottes : l’une classée Monument historique nous plonge dans les lieux mêmes où ont vécu en alternance durant des millénaires les hommes de Néandertal et les animaux des cavernes. La seconde cavité révèle le monde souterrain et permet d’accéder à un réseau où des stalagmites, stalactites, draperies, colonnes… composent un décor féérique.

Après avoir percé le mystère de ces cavités, une visite au musée archéologique permet de découvrir les objets découverts sur le site et ses alentours. Ce musée «Musée de France» retrace l’histoire de l’occupation humaine locale : l’extraordinaire richesse du sous-sol de Soyons attestant de l’occupation de l’homme depuis la préhistoire jusqu’au Moyen Âge !

Grottes de Soyons RD 86, chemin Marcel Astier 07130 Soyons Soyons 07130 Jaulan Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0) 4 75 60 88 86 https://www.grottes-musee-soyons.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0475608886 »}] Grottes préhistoriques et à concrétions

Entreprenez un fabuleux voyage au cœur de la Préhistoire et du monde souterrain en découvrant deux grottes : l’une classée Monument historique nous plonge dans les lieux mêmes où ont vécu en durant à…

©Michel Rissoan