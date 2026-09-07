Visites guidées des réserves des archives, Archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres métropole, Chartres

samedi 19 septembre 2026 · Archives de la ville de Chartres et de l'agglomération Chartres métropole · Chartres

Informations pratiques

Visites guidées des réserves des archives 19 et 20 septembre Archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres métropole Eure-et-Loir

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite exclusive des 800 m² de réserves des archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres métropole situées au 3ᵉ sous-sol de l’hôtel de ville et d’agglomération.

Archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres métropole Hôtel de ville, Rue au Lin, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.37.23.40.41 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@agglo-ville.chartres.fr »}]

Visite exclusive des 800 m² de réserves des archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres métropole situées au 3ᵉ sous-sol de l’hôtel de ville et d’agglomération.

©Ville de Chartres