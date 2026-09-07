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Visites guidées des réserves des archives, Archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres métropole, Chartres

samedi 19 septembre 2026 · Archives de la ville de Chartres et de l'agglomération Chartres métropole · Chartres

Visites guidées des réserves des archives, Archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres métropole, Chartres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives de la ville de Chartres et de l'agglomération Chartres métropole
Adresse
Hôtel de ville, Rue au Lin, 28000 Chartres
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Limité à 20 personnes

Visites guidées des réserves des archives 19 et 20 septembre Archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres métropole Eure-et-Loir

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite exclusive des 800 m² de réserves des archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres métropole situées au 3ᵉ sous-sol de l’hôtel de ville et d’agglomération.

Archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres métropole Hôtel de ville, Rue au Lin, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.37.23.40.41 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@agglo-ville.chartres.fr »}]
Visite exclusive des 800 m² de réserves des archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres métropole situées au 3ᵉ sous-sol de l’hôtel de ville et d’agglomération.

©Ville de Chartres

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