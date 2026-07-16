Visites guidées du centre des archives du personnel militaire, Caserne Bernadotte, Pau

Informations pratiques

Visites guidées du centre des archives du personnel militaire 19 et 20 septembre Caserne Bernadotte Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation. Départ des visites toutes les 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La caserne Bernadotte vous ouvre ses portes !

Découvrez les archives matriculaires conservées au Centre des archives du personnel militaire (CAPM), à l’occasion de ses journées portes ouvertes.

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, un circuit guidé de 45 minutes permettra au public de découvrir les missions et les métiers du CAPM, ainsi que le patrimoine militaire écrit conservé dans les magasins d’archives de la caserne Bernadotte, bâtiment emblématique de la place de Verdun.

Des méthodes de conservation des documents les plus anciens à la collecte des archives matriculaires les plus récentes, en passant par les conditions de communication des informations archivées, le fonctionnement du CAPM n’aura plus de secret pour vous.

Venez découvrir toute la richesse des archives militaires.

Caserne Bernadotte Place de Verdun, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La caserne Bernadotte est un bâtiment militaire situé dans la ville de Pau, au cœur de la place de Verdun. Elle accueille actuellement le Centre national des archives du personnel militaire.

La caserne Bernadotte vous ouvre ses portes !

© SHD/CAPM