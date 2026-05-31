Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay, Office du tourisme, Montreuil-Bellay

Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Office du tourisme Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Partez à la découverte de la cité fortifiée de Montreuil-Bellay, de l’incontournable au patrimoine plus confidentiel. Votre guide vous proposera une balade à pied riche en découvertes historiques et anecdotes.

Office du tourisme Place du Marché 49260 Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 52 44 23 https://www.facebook.com/Assocation-des-Vieux-Cailloux-Montreuil-Bellay-1212547902191054 Parkings à proximité

Partez à la découverte de la cité fortifiée de Montreuil-Bellay, de l’incontournable au patrimoine plus confidentiel. Votre guide vous proposera une balade à pied riche en découvertes historiques et…

©Les Vieux Cailloux