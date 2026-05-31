Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay, Office du tourisme, Montreuil-Bellay
Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay, Office du tourisme, Montreuil-Bellay samedi 19 septembre 2026.
Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Office du tourisme Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Partez à la découverte de la cité fortifiée de Montreuil-Bellay, de l’incontournable au patrimoine plus confidentiel. Votre guide vous proposera une balade à pied riche en découvertes historiques et anecdotes.
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©Les Vieux Cailloux
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