Visites guidées du Château de Bioule, Château de Bioule, Bioule

Informations pratiques

Visites guidées du Château de Bioule Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 Château de Bioule Tarn-et-Garonne

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir le patrimoine Château de Bioule à l’occasion de visites guidées offertes par le Pays d’Art et d’Histoire du Midi Quercy.

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Il s’organise autour d’une cour centrale selon un plan quadrangulaire pourvu de volumes circulaires aux angles. Son plan et son organisation sont plus complexes que ceux de Nègrepelisse car ici, la construction en brique a englobé des édifices antérieurs (chapelle et donjon quadrangulaire, tous deux d’époque romane).

L’histoire du château au Moyen Âge est liée à celle de la famille Cardaillac, proche des rois de France. Les fresques médiévales de la salle des preux et de la chapelle constituent le joyau de ce château qui, autre curiosité, abrite l’école du village depuis 1889.

Venez découvrir le patrimoine Château de Bioule à l’occasion de visites guidées offertes par le Pays d’Art et d’Histoire du Midi Quercy.

© La Dépêche