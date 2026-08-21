Visites guidées du château de Bois Thibault, Château de Bois Thibault, Lassay-les-Châteaux

Informations pratiques

Visites guidées du château de Bois Thibault 19 et 20 septembre Château de Bois Thibault Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres ou guidées, gratuites, de ce monument dont les ruines nous font remonter plus de 800 ans d’histoire.

Château de Bois Thibault château de bois thibault 53110 Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire

Visites libres ou guidées, gratuites, de ce monument dont les ruines nous font remonter plus de 800 ans d’histoire.

© Le Droniste Rocheller