AGENDA · Lassay-les-Châteaux
Visites guidées du château de Bois Thibault, Château de Bois Thibault, Lassay-les-Châteaux
samedi 19 septembre 2026 · Château de Bois Thibault · Lassay-les-Châteaux
Informations pratiques
Visites guidées du château de Bois Thibault 19 et 20 septembre Château de Bois Thibault Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites libres ou guidées, gratuites, de ce monument dont les ruines nous font remonter plus de 800 ans d’histoire.
Château de Bois Thibault château de bois thibault 53110 Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire
Visites libres ou guidées, gratuites, de ce monument dont les ruines nous font remonter plus de 800 ans d’histoire.
© Le Droniste Rocheller
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