JOURNEES DU PATRIMOINE CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux

JOURNEES DU PATRIMOINE CHATEAU DE LASSAY

Place du Boële Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le château de Lassay vous ouvre ses portes, à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Ce monument historique daté du XVe siècle est un remarquable témoin de l’architecture militaire du Moyen Age.

Découvrez le fonctionnement d’une garnison militaire du XVe siècle, avec en particulier une salle d’artillerie présentée pour la première fois cette année à l’issue d’une campagne de restauration.

Le guide vous ouvrira les salles meublées, chambre à coucher, cuisine avec son curieux potager en granit et une belle collection de cuivres anciens…

Visites guidées traditionnelles ainsi que pour la visite de la tour Lavoisier par petits groupes (réservation sur place). .

+33 6 18 22 78 33 chateaudelassay@free.fr

English :

The Château de Lassay opens its doors to you for the European Heritage Days.

