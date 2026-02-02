LASSAY, UNE HISTOIRE VIVANTE, RECONSTITUTION XVe SIECLE Lassay-les-Châteaux

LASSAY, UNE HISTOIRE VIVANTE, RECONSTITUTION XVe SIECLE

Château de Lassay Lassay-les-Châteaux Mayenne

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

2026-06-13 2026-06-14

Les 13 et 14 juin 2026 , retour au XVème siècle entre les murs du château de Lassay !

Plongez dans un autre temps celui des chevaliers et des troubadours. A l’occasion d’une journée immersive, découvrez la vie au château de Lassay au XVe siècle.

Restauration proposée sur place, billet valable pour la journée

La visite du château est comprise dans le billet d’entrée .

Château de Lassay Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire

On June 13 and 14, 2026, return to the 15th century within the walls of Château de Lassay!

