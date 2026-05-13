Lassay-les-Châteaux

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL LE JARDIN BOCAGER DE LA SEBAUDIERE

2 La Sébaudière, Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le weekend des 13 et 14 juin, le CPIE Mayenne propose la 13ème édition de l’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel.

Bienvenue dans mon jardin au naturel revient !

Un événement convivial, inspirant et ouvert à tous ! Chaque année, de belles rencontres humaines ont lieu entre curieux et passionnés, un peu partout en Mayenne.

Le jardin bocager de la Sébaudière à Lassay-les-Châteaux

C’est un lieu de vie ancien préservé depuis le XVIIème siècle. Depuis 5 ans, ce couple redonne vie au site en respectant son histoire et son patrimoine avec une volonté de créer un espace où l’humain cohabite avec la nature. Fauchage différencié, création et restauration de haies, plantation d’arbres et préservation des essences. Autour d’une zone dédiée aux animaux, chênes, frênes, aubépines et rosiers sauvages délimitent un terrain avec un potager et un verger.

Ouvert le samedi & le dimanche de 14h à 17h

Stationnement possible sur place .

2 La Sébaudière, Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org

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English :

On the weekend of June 13 and 14, the CPIE Mayenne is staging the 13th Bienvenue dans mon jardin au naturel event.

L’événement BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL LE JARDIN BOCAGER DE LA SEBAUDIERE Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Mayenne Co