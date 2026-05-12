CONCERT DE PAUL FELIX BOIS THIBAULT route de Domfront Lassay-les-Châteaux

Lassay-les-Châteaux

CONCERT DE PAUL FELIX BOIS THIBAULT

route de Domfront Château du Bois Thibault Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concert exceptionnel de Paul Félix

Chanteur du groupe GAMINE, pionniers bordelais de la pop classieuse à la française auteur du tube Voilà les anges , Paul Félix vient à Lassay interpréter les chansons de son nouvel album Going To Limoges . 1ère partie Nico & Co

Concert gratuit, participation au chapeau .

route de Domfront Château du Bois Thibault Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 10 80 32 02

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English :

Special concert by Paul Félix

L’événement CONCERT DE PAUL FELIX BOIS THIBAULT Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay