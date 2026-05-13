Lassay-les-Châteaux

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL JARDIN DE CHAPIZEAU AU GRE DU VENT

1 Chapizeau Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le weekend des 13 et 14 juin, le CPIE Mayenne propose la 13ème édition de l’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel.

Bienvenue dans mon jardin au naturel revient !

Un événement convivial, inspirant et ouvert à tous ! Chaque année, de belles rencontres humaines ont lieu entre curieux et passionnés, un peu partout en Mayenne.

Le jardin de Chapizeau au gré du vent à Lassay-les-Châteaux

Légumes, fruits, fleurs et animaux se côtoient dans notre grand jardin. Nous cherchons à être autonome au maximum et à cultiver notre potager le plus naturellement possible. Une serre bioclimatique a été auto-construite par Rémi pour hiverner les plantes fragiles et démarrer les légumes plus tôt au printemps. Elle accueille aussi les tomates, semis maison à partir de graines récoltées les années précédentes par Myriam. Cette dernière observe et compte les insectes pollinisateurs (papillons, bourdons,…) pour des programmes scientifiques. Le jardin a de nombreuses zones sauvages où les fleurs des champs prospèrent, les haies bocagères anciennes sont maintenues, de nouveaux arbres sont plantés et greffés par Rémi. Les poules et les canards vivent en liberté parmi les massifs de fleurs vivaces.

Ouvert le samedi & le dimanche de 14h à 17h

Stationnement possible sur place .

1 Chapizeau Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org

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English :

On the weekend of June 13 and 14, the CPIE Mayenne is staging the 13th Bienvenue dans mon jardin au naturel event.

L’événement BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL JARDIN DE CHAPIZEAU AU GRE DU VENT Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Mayenne Co